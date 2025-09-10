Глава региона Юрий Зайцев заявил, что Всероссийский форум финно-угорских народов станет хорошей площадкой для диалога, выработки новых решений и укрепления межрегиональных связей

ЙОШКАР-ОЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Сохранение и дальнейшее развитие национального языка и культуры является основой идентичности Республики Марий Эл. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава региона Юрий Зайцев в рамках открывшегося в столице региона третьего Всероссийского форума финно-угорских народов.

"Для Марий Эл тема сохранения и развития языка и культуры - не просто актуальна, это основа нашей идентичности", - сказал Зайцев. Он выразил уверенность в том, что форум станет хорошей площадкой для диалога, выработки новых решений и укрепления межрегиональных связей. "Впервые такое мероприятие федерального уровня в сфере национальной политики проводится в Йошкар-Оле", - заметил Зайцев.

Он также проинформировал, что в преддверии мероприятия встретился с заместителем руководителя Администрации президента Магомедсаламом Магомедовым, полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. "Марий Эл выбрана площадкой проведения форума с учетом нашего богатого опыта в организации крупных мероприятий, направленных на развитие и сохранение уникальной культуры, традиций и языков финно-угорских народов", - подчеркнул Зайцев.

Ранее сообщалось, что на форум соберутся свыше 250 участников из 32 регионов страны. Для них помимо дискуссий подготовлена обширная культурная программа с посещением 29 ярких событий - от концертов до выставок. Тема форума нынешнего года звучит как "Финно-угорская молодежь в меняющемся мире - реалии и вызовы".

Кроме того, в рамках мероприятия награды получат участники конкурса молодежных проектов, проводимого совместно с Ассоциацией финно-угорских народов России. Итоговое заседание форума запланировано на четверг, 11 сентября. Тогда же во Дворце молодежи пройдет финал конкурса "Мисс студенчества Финно-угрии - 2025".