Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук считает, что такая подготовка должна продолжаться в школе и университете

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Обучение навыкам оказания первой помощи должно начинаться в детском саду, затем продолжаться в школе и вузе. Об этом председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук заявил в беседе с корреспондентом ТАСС в преддверии Всемирного дня оказания первой помощи, который отмечается 13 сентября.

"Российский Красный Крест считает, что обучение навыкам оказания первой помощи должно стать неотъемлемым компонентом нашей жизни, с которым люди должны сталкиваться не только в какой-то одной локации. Обучение навыкам первой помощи должно быть в детском саду", - сказал Савчук.

По его словам, такое обучение должны проводить сотрудники РКК. В качестве примера он отметил проект организации "Коленька научит", в котором на "маленьком игрушечном манекене показываем, что можно сделать". "Понятно, что те знания, которые даются в детском саду, они должны соответствовать возрасту ребенка, чтобы он понял и в игровой форме воспринял эту информацию", - добавил Савчук.

Председатель РКК добавил, что такое обучение должно продолжаться в школе и университете. "Первая помощь должна стать неотъемлемой частью жизни каждого человека, главное, чтобы человек сам понял, что эти знания важны", - резюмировал он.