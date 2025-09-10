Всего на территории республики расположены более 5 тыс. контейнерных площадок

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 500 новых мусорных контейнеров для твердых коммунальных отходов приобретут в Кабардино-Балкарии (КБР) до конца года. Об этом рассказал глава региона Казбек Коков.

"В текущем году планируется приобрести еще почти 500 контейнеров с целью обновления и замены выбывших из строя, а также создание 12 новых и реконструкция 20 контейнерных площадок", - сообщил Коков в своем Telegram-канале по итогам совещания по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которое в режиме ВКС провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.

