На отделении будут готовить спортсменов в смешанных видах спорта

ТУЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Училища олимпийского резерва планируют сделать базой для обучения по направлению триатлона в Тульской области. Там будут готовить спортсменов в смешанных видах спорта, сообщила пресс-служба облправительства по итогам встречи в Москве губернатора Дмитрия Миляева и руководителя Федерации триатлона России Ксении Шойгу.

"В Тульской области успешно функционирует областная федерация триатлона. В этом году впервые прошел открытый чемпионат для жителей региона и близлежащих областей. В нем приняло участие более 250 человек. <...> Кроме того, запланировано открытие отделения триатлона на базе Училища олимпийского резерва. Здесь будут готовить спортсменов в смешанных видах спорта", - говорится в сообщении.

По словам Шойгу, Тульская область является перспективным регионом для развития как массового, так и профессионального спорта. "Мы давно убедились в этом, начиная с наших первых массовых стартов еще в 2017 году. Жители области действительно живут спортом, и наша общая задача - дать им возможности для роста. Развитие профессионального спорта в регионе - закономерный этап этого пути", - сказала Шойгу.

Дмитрий Миляев, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", отметил, что массовый спорт - основа для создания здорового общества. "На повестке дня у нас стоят ключевые вопросы: поддержка организаторов массового спорта, финансирование спортивных мероприятий, требования к участникам мероприятий, доступность массового спорта в регионах, а также обеспечение безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий. Уверен, совместными усилиями мы сможем создать условия для того, чтобы массовый спорт получил новый виток развития", - добавил он.