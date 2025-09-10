Обесточено 145 трансформаторных подстанций

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Отключения электроснабжения, вызванные сильными осадками и ветром в Крыму, коснулись более чем 15 тыс. человек, сообщили в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым.

"В связи с обильный осадками и порывами ветра до 22 метров в секунду в ряде населенных пунктов Республики Крым временно ограничено электроснабжение потребителей. Наибольшее количество отключений в Ленинском, Кировском и Белогорском районах, а также в городском округе Ялта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего обесточено 145 трансформаторных подстанций. Отключения коснулись 15 238 человек. В настоящее время аварийные бригады выполняют восстановительные работы.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что на севере полуострова, в Джанкойском районе, ливень и сход воды с полей привели к подтоплению 26 приусадебных участков в двух населенных пунктах. Сейчас на месте работают сотрудники администрации и экстренных служб, для расчистки и монтажа водоотводных каналов и дренажных систем используется инженерная техника.