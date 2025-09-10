На ней будет размещено оборудование для вещания трех мультиплексов цифрового эфирного телевидения, а также аппаратура для трансляции 16 радиостанций

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Первое в Донбассе и Новороссии антенно-мачтовое сооружение, высотой 100 метров построили в Бердянске. Об этом говорится в сообщении министерства цифрового развития, массовых коммуникаций и связи.

"Это современная 100-метровая конструкция, возведенная с учетом всех геоклиматических особенностей местности. Она рассчитана на длительный срок службы - 50 и более лет. На новой башне будет размещено оборудование для вещания трех мультиплексов цифрового эфирного телевидения, а также аппаратура для трансляции 16 радиостанций. Запорожской области есть чем гордиться: этот объект стал первым новым антенно-мачтовым сооружением в исторических регионах", - говорится в сообщении.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первую половину 2026 года. Всего в регионе будет построено четыре таких объекта. В текущий момент они на разных этапах строительства.