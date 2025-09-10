Тема чтений в 2025 году - "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени"

ТВЕРЬ, 10 сентября. /ТАСС/. XX Образовательные чтения Центрального федерального округа о формировании личности и вызовах времени открылись в среду в Твери, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"10 сентября в Твери открылись юбилейные XX Образовательные чтения ЦФО: крупный воспитательный и просветительский форум, который проводится с 2006 года и является авторитетной площадкой для укрепления взаимодействия церковных и светских систем образования", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, тема образовательных чтений в 2025 году - "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".

"Сегодня мы развиваем суверенную национальную систему образования и воспитания, берем все лучшее, чем гордились дореволюционная и советская школы. В Тверской области с 2018 года в тесном сотрудничестве с нашей митрополией реализуется региональная стратегия духовно-нравственного воспитания. Сегодня она охватывает в регионе все уровни образования, от детского сада до вуза. Особое внимание уделяем формированию у детей и молодежи ценностей многодетной семьи", - подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев направил участникам чтений приветствие, в котором отметил уникальность просветительского проекта для духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

В рамках чтений организована работа площадок, посвященных вопросам семейной политики, воспитания детей, сохранения исторической памяти, культурной составляющей в образовании и другим темам. Представители Тверской области и других регионов страны представляют опыт реализации образовательных и просветительских проектов.