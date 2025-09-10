Новой мерой поддержи смогут воспользоваться многодетные и неполные семьи, малоимущие, родители-студенты

ЧЕРКЕССК, 10 сентября. /ТАСС/. Первый в Карачаево-Черкесии пункт бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных открыли в Черкесске. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"В Год демографического роста, рождаемости и долголетия в Карачаево-Черкесии открылся первый в республике пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. Он начал работу на базе реабилитационного центра "Росинка" в Черкесске. Теперь семьи с малышами до полутора лет смогут совершенно бесплатно брать предметы первой необходимости для ухода за детьми. Такой шаг поможет молодым родителям чувствовать себя спокойнее и увереннее, а нашим детям - получать заботу с первых дней их жизни", - написал Темрезов.

Новой мерой поддержи смогут воспользоваться многодетные и неполные семьи, малоимущие, родители-студенты, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

"Уверен, что подобные инициативы - не только реальная поддержка родителей, но и стимул для роста рождаемости и укрепления института семьи в нашей республике", - отметил глава КЧР.