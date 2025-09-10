В Москве пройдет акция "Есть такая профессия - Родину защищать!"

Мероприятие направлено на информирование и профориентирование обучающихся образовательных организаций, студентов колледжей города Москвы для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Акция "Есть такая профессия - Родину защищать!" пройдет в Москве в рамках празднования Дня города. Торжественное открытие состоится 12 сентября в Парке Победы, сообщил ТАСС военный комиссар города Москвы полковник Максим Локтев.

"Военный комиссариат города Москвы, в рамках празднования Дня города, проводит мероприятие "Есть такая профессия - Родину защищать!", направленное на информирование и профориентирование обучающихся образовательных организаций, студентов колледжей города Москвы для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации", - рассказал Локтев.

В рамках мероприятия организаторы проведут: практические занятия с разными моделями оружия, в том числа сборку и разборку автомата, интерактивную выставку современной военной техники на тренажерах, мастер - классы по военно - прикладным дисциплинам. Гости смогут пообщаться с представителями военных училищ и ветеранами боевых действий, а также подать заявления в военные училища и пройти отбор в спецподразделения и полки.

"Основной задачей проведения мероприятия является увеличение числа кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения, а также повышение престижа срочной военной службы среди молодежи", - заключил Локтев.