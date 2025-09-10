Экспозиция располагается на улице Большой Покровской у Театральной площади, на ней представлено 120 фоторабот российских и корейских авторов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Фотографии солдат и офицеров Корейской народной армии, которые принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ, показали на выставке в центре Нижнего Новгорода, передает корреспондент ТАСС.

На снимках можно увидеть подготовку солдат к работе в реальных боевых условиях. Часть снимков сделана в укрытиях и блиндажах. На одном из фото с солдатом армии КНДР - замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов. Еще на одном снимке - лидер КНДР Ким Чен Ын, преклонивший колено перед портретами погибших солдат.

Экспозиция расположилась на улице Большой Покровской у Театральной площади. На ней представлено 120 фоторабот российских и корейских авторов. Кроме темы специальной военной операции - история освобождения КНДР, восстановление и развитие народного хозяйства, культурные проекты двух стран.

На фотографиях также запечатлены XIII Всемирный фестиваль молодежи и студенчества в Пхеньяне (1989 г.), гастроли Государственного ансамбля песни и пляски КНДР в СССР в 1969 году, мосты через реку Тэдонган, кадры Корейской войны, повседневная жизнь столицы КНДР.

Фотовыставка "КНДР: Мосты дружбы" приурочена к 80-летию Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Организаторы - центр патриотического воспитания "Авангард" - отмечают, что экспозиция стала символом не только исторической памяти, но и укрепления культурных связей между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Почетный консул КНДР в Нижнем Новгороде Олег Ким отметил, что выставка - это важный шаг к сохранению исторической памяти. "Корейская Народно-Демократическая Республика помнит о тех событиях, которые укрепили связи между нашими народами. История - это общий фундамент, на котором мы строим будущее. Только уважая и сохраняя память о прошлом, мы сможем создать прочные "мосты дружбы" между нашими странами", - отметил Ким.

Среди партнеров выставки указаны правительство Нижегородской области, Русский музей фотографии и информационное агентство России ТАСС.