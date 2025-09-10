Луганский протезно-ортопедический завод в 2024 году изготовил и выдал жителям республики более 6,5 тыс. протезно-ортопедических изделий, сообщил директор предприятия Сергей Максимов

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Луганский протезно-ортопедический завод, действующий в Луганской Народной Республике, с начала года обеспечил своими изделиями более 2 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале Фонда развития промышленности республики.

"С начала 2025 года протезно-ортопедический завод, получивший грант от Фонда развития промышленности ЛНР, выпустил около 2,7 тыс. изделий, обеспечив ими более 2 тыс. человек. <…> За год предприятие может изготовить не менее 4 тыс. единиц продукции, которая изготавливается с учетом индивидуальных потребностей и медицинских показаний пациентов", - сказано в сообщении.

В организации добавили, что с начала года завод заключил порядка 40 контрактов с госучреждениями и фондами.

В январе директор Луганского протезно-ортопедического завода Сергей Максимов сообщал, что в 2024 году завод изготовил и выдал жителям республики более 6,5 тыс. протезно-ортопедических изделий - в два раза больше, чем в 2023 году.

Луганский протезный завод был основан в 1945 году. Основное направление деятельности предприятия - оказание услуг в области обеспечения людей с ограниченными физическими возможностями техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

Летом 2014 года из-за боевых действий в регионе завод приостановил работу. Предприятию удалось сохранить квалифицированный коллектив и материально-техническую базу. Его работа была возобновлена в феврале 2015 года. Протезно-ортопедический завод является единственным предприятием на территории ЛНР, которое занимается изготовлением протезов для инвалидов, воинов СВО, детей-инвалидов.

Луганский завод сотрудничает с рядом протезно-ортопедических предприятий Ростова-на-Дону, Москвы и Московской области.