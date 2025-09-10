С начала работы проекта они провели свыше 750 мероприятий в сфере культуры и спорта, благоустройства и озеленения, досуга детей и взрослых

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Социальные участковые в Нижегородской области уже собрали более 750 тысяч анкет и обращений граждан, а число таких людей в регионе превышает 1,4 тыс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"С начала работы проекта социальные участковые провели свыше 750 мероприятий в сфере культуры и спорта, благоустройства и озеленения, досуга детей и взрослых. Они собрали более 750 тысяч анкет и обращений граждан. А число социальных участковых сегодня превышает 1 400 человек", - говорится в сообщении.

Проект запустили весной 2023 года. Никитин отметил, что на тот момент он не имел аналогов в России. "Быть первыми всегда трудно. Тем более, что мы реализуем проект инициативно, это не какой-то формат, спущенный сверху. Мы действительно хотели, чтобы работа с нашими гражданами вышла на совершенно новый уровень. Социальные участковые работают, что называется, от души. Вы - люди, которым не всё равно, кто хочет менять жизнь к лучшему в своих городах, заботиться о своих соседях, помогать им и, самое главное, брать на себя ответственность за благополучие малой родины", - сказал Никитин.

Он добавил, что миссия проекта - это эффективная коммуникация между властью и обществом, укрепление доверия граждан. Социальные участковые информируют нижегородцев о мерах поддержки, льготах, пособиях и способах их получения, значимых решениях в сферах благоустройства, ЖКХ, социальной политики, важных проектах и мероприятиях.

Глава региона предложил сделать обязательными ежеквартальные доклады социальных участковых на заседаниях местных представительных органов о результатах взаимодействия, успехах и проблемных точках для укрепления связи депутатского корпуса с избирателями через посредничество соцучастковых. Органы власти усилят контроль за исполнением запросов жителей в рамках проекта. Губернатор предложил запустить систему маршрутизации обращений, которая будет автоматически их оцифровывать и направлять в профильные ведомства. А результаты работы с обращениями будут анализироваться, в том числе через опросы кол-центра.

Никитин обратил внимание на роль проекта в поддержке СВО. Социальные участковые, по его словам, активно участвуют в этой работе - собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, информируют семьи бойцов о положенных им льготах и выплатах. Проект "Социальный участковый" в Нижегородской области получит и новый формат. Поддержана инициатива о мобильной работе участковых на отдаленных территориях и в массивах частного сектора в рамках выездов "Поездов здоровья" и точек нестационарной торговли.