В пресс-службе движения пояснили, что рекорд был установлен в Тульской области

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. участников Движения первых установили рекорд России, в течение нескольких часов рисуя портреты участников СВО. Об этом сообщил председатель правления движения Артур Орлов.

"Первые в рамках акции "Портрет Героя" установили рекорд России, 1 007 ребят в течение нескольких часов создавали портреты участников СВО и одновременно задавали им вопросы, чтобы лучше передать характер каждого героя", - написал Орлов в своем канале в Max.

В пресс-службе движения пояснили, что рекорд был установлен в Тульской области, где в эти дни проходит XIV Всероссийский фестиваль детских команд "КВН.Первые". Мероприятие вошло в Книгу рекордов России как самое массовое по количеству участников-детей, одновременно рисовавших портреты участников СВО.

Орлов отметил, что во время акции ребята рисовали в том числе портреты своих родных и знакомых, которые сейчас находятся в зоне боевых действий. "Акция "Портрет Героя" - символ благодарности тем, кто отстаивает сегодня наше будущее в специальной военной операции", - написал он.