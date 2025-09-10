В Поморье создали настольный театр для детей по мотивам русских сказок

Этот проект стал победителем конкурса "Родная игрушка"

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Настольный модульный театр "Сказка в каждый дом" по мотивам русских народных сказок создали в Архангельской области, рассказали ТАСС в региональном филиале Всероссийского общества "Знание". Проект стал победителем конкурса "Родная игрушка".

"Это настольный модульный театр-конструктор. Набор позволяет ребенку собрать сцену и персонажей своими руками. Крупные детали из дерева легко соединяются без клея, делая процесс сборки удобным и безопасным даже для малышей. Его авторы - учитель-логопед Елена Кулакова и учитель технологии Иван Бочкарев", - сказали в филиале.

Театр с персонажами русских народных сказок становится полноценной творческой средой, где ребенок может фантазировать, придумывать сюжеты, разыгрывать любимые сказки и развивать артистизм, речь и креативное мышление. Игровой комплект позволяет детям создавать сказочные постановки. Фигурки состоят из четырех сборных элементов и упакованы с изображением персонажа и инструкцией. Детали выполнены из безопасных материалов и адаптированы под возраст.

Проект способствует развитию мелкой моторики, воображения и навыков ролевой игры у детей от 3 лет.

Создатели проектов-победителей получили шанс воплотить свои идеи в жизнь. Их разработки вскоре появятся на прилавках магазинов и в детских учреждениях по всей России. Конкурс был организован обществом "Знание" и Движением Первых.