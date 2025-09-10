Участники получат возможность освоить передовые технологии выращивания и производства пищевых продуктов и познакомиться с инновационными разработками российских специалистов

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет запустил образовательную программу по изучению биотехнологий для специалистов из стран Африки. Программа включает практическую часть, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Программа, рассчитанная на 12 дней интенсивного обучения, объединит теоретические занятия, практические мастер-классы и научно-исследовательскую работу в области современных биотехнологий. Участники получат возможность освоить передовые технологии выращивания и производства пищевых продуктов и познакомиться с инновационными разработками российских специалистов", - прокомментировали в вузе.

Образовательная программа "Биотехнологии обеспечения продовольственной безопасности, производства продуктов функционального и персонализированного питания" рассчитана на специалистов из африканских стран.

"В рамках образовательной программы слушатели изучат многообразие сырьевых ресурсов России, освоят инновационные биотехнологии в растениеводстве и животноводстве, познакомятся с современными методами производства функциональных продуктов питания. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности продовольственного сырья и разработке новых пищевых ингредиентов", - цитирует пресс-служба заместителя декана по международной и инновационной деятельности факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А. Г. Храмцова СКФУ Людмилу Алиеву.

Практическая часть программы включает посещение ведущих научно-исследовательских лабораторий СКФУ, участие в мастер-классах от экспертов отрасли, экскурсии на производственные предприятия региона. По итогам обучения слушатели получат сертификаты.