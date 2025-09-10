В столичном управлении Роспотребнадзора добавили, что при выявлении положительных результатов обследования, сотрудники отстраняются от работы и направляются в лечебно-профилактическое учреждение для прохождения лечения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Эпидемиологи обследовали на наличие инфекций более 90% сотрудников пищеблоков и производственно-логистических центров при образовательных организациях Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В Москве ежегодно в преддверии начала нового учебного года, с учетом формирования организованных детских коллективов после летних каникул, операторами питания в образовательных организациях проводится внеочередное обследование персонала на носительство вирусных и бактериальных кишечных инфекций. <…> В новом 2025/2026 учебном году обследовано более 13 тыс. лиц, что составляет более 90 % списочного состава сотрудников пищеблоков и производственно-логистических центров", - говорится в публикации на сайте.

В ведомстве добавили, что при выявлении положительных результатов обследования, сотрудники отстраняются от работы и направляются в лечебно-профилактическое учреждение для прохождения лечения. Допуск к работе осуществляется только при лабораторном подтверждении отсутствия заболевания.