Хуснуллин: в ДНР запуск новых водоводов запланирован на конец года

Водоводы строятся в ускоренном темпе под контролем Фонда развития территорий, сообщил вице-премьер

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Наладка и пуск новых водоводов, строящихся в ДНР запланированы на конец года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

"С главой Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным обсудили ряд вопросов, на сегодняшний день требующих наибольшего внимания. Тема стабилизации водоснабжения в регионе - первостепенна. Меры, которые принимаются на местах, позволяют краткосрочно облегчать ситуацию. Водоводы по переброске строятся в ускоренном темпе под контролем Фонда развития территорий и их пуска-наладка запланирована на конец года", - говорится в сообщении.

По информации Хуснуллина, власти ДНР просчитали объем воды, необходимый региону в долгосрочной перспективе. "Эта работа позволит актуализировать планы по мероприятиям, запланированным к реализации", - добавил вице-премьер.