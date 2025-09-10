Росприроднадзор установил, что в результате ЧП в море разлилось 8,43 куб. м нефти

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в досудебном порядке оплатил требование о возмещении вреда водному объекту в размере 179.3 млн руб. после нештатной ситуации с разливом нефти в конце августа. Об этом говорится в сообщениях компании и в официальном Telegram-канале руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой.

"Изучив представленные материалы и в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 10 сентября 2025 года АО "КТК-Р" осуществил соответствующую выплату в полном объеме. Сумма платежа составила 179 298 490 (сто семьдесят девять миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста девяносто) рублей", - заявили в консорциуме.

Росприроднадзор установил, что в результате ЧП в море разлилось 8,43 куб. м (6,7 тонн) нефти. "Компания, как ответственный природопользователь, добровольно возместила вред в полном объеме", - отметила Радионова.