Эта задача осложняется тяжелыми природными условиями тундры

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Волонтеры общественного экологического проекта "Чистая Арктика" на мысе Челюскин подготовили к погрузке на судно 800 пустых железных бочек из-под горюче-смазочных материалов, сообщили в пресс-службе проекта. Задача осложняется тяжелыми природными условиями тундры.

"К отгрузке подготовлены 800 пустых бочек из-под ГСМ. Отгружаются они сетками по 50 - 80 штук, поскольку за один раз вертолет может поднять 2,5 тонны груза. Чтобы не повредить тундровую поверхность, волонтеры катали бочки вручную, важной задачей было успеть собрать емкости до наступления минусовых температур, которые прогнозируются уже к концу этой недели", - отметили в пресс-службе.

Пустые бочки занимают особое место в металлоломе, который десятилетиями накапливался в Арктике. На самой северной точке Евразии, мысе Челюскин, на территории около 40 га скопилось порядка 40 тысяч бочек из-под ГСМ. Топливо и многое другое завозилось на мыс Челюскин начиная с 1930-х годов, практически 90 лет. На мысе накопилось еще много всякого металлолома: остатки техники, оборудования, вышки, лестницы, площадки.

Металлолом грузится на научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов". По окончании погрузки волонтеры завершат свою двухмесячную экспедицию и на этом же судне отправятся по Северному морскому пути в Тикси, откуда вылетят в Москву.

Проект "Чистая Арктика" стартовал пять лет назад. За это время к нему присоединилось более 7 700 человек. Они собрали 19 800 тонн отходов и очистили 791 га арктической земли. Генеральным партнером проекта выступает госкорпорация "Росатом". Генеральным информационным партнером - агентство ТАСС.