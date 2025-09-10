Всего было представлено 38 работ в сфере языков и литературы, культуры, образования и науки, этнотуризма и медиа

ЙОШКАР-ОЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Молодежные проекты из шести регионов страны признали лучшими на конкурсе, состоявшемся в рамках проходящего в Марий Эл третьего всероссийского форума финно-угорских народов "Финно-угорская молодежь в меняющемся мире: реалии и вызовы".

"Тема форума акцентирует внимание на жизненно важных аспектах сохранения уникальных культур и исторического достояния - эти вопросы необходимо всесторонне обсуждать и активно продвигать среди молодежи, поскольку они имеют определяющее значение для будущего России", - сказал на торжественной церемонии глава республики Юрий Зайцев. Он напомнил, что на конкурс было представлено 38 работ в сфере языков и литературы, культуры, образования и науки, этнотуризма и медиа. Участие в смотре могли принять молодежные некоммерческие организации и физические лица, успешно реализующие в течение последних трех лет проекты, направленные на развитие и популяризацию финно-угорских языков и народов.

Вручили призы отличившимся конкурсантам заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, глава федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и глава Марий Эл. В частности, как пояснили в пресс-службе главы республики, победителем в сфере образования, языков и литературы стала представительница Коми Татьяна Селезнева, дипломами 2-й и 3-й степеней награждены участники из Марий Эл Константин Суслов и Виктория Матвеева.

В сфере культуры и этнотуризма первое место занял проект Максима Алгайкина из Марий Эл, второе место у Марины Матвеевой из Татарстана, третье место заняла Елена Помозова из Московской области. Первое место в сфере новых медиа заняла региональная удмуртская молодежная общественная организация "Ресурсный центр "Куара", а дипломами 2-й и 3-й степеней награждены Надежда Климова из Пермского края и Денис Шаблий из Марий Эл.