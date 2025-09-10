Глава Марий Эл отметил, что комплексный подход должен включать поддержку образования, изучение в школах и вузах родного языка, разработку учебников, пособий, развитие культуры и искусства, организацию национальных праздников, фестивалей и конкурсов

ЙОШКАР-ОЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Сохранение и развитие финно-угорских культур требует комплексного подхода. Такое мнение высказал глава Марий Эл Юрий Зайцев, выступая на открытии третьего всероссийского форума финно-угорских народов в Йошкар-Оле.

"Сохранение и развитие финно-угорских культур - это важные задачи, которые требуют усилий всех сторон: от госструктур до каждого человека, и такой комплексный подход должен включать поддержку образования, изучение в школах и вузах родного языка, разработку учебников, пособий, развитие культуры и искусства, организацию национальных праздников, фестивалей и конкурсов", - сказал Зайцев. Он отметил, что подобные меры позволят сохранить и передать накопленные знания и опыт новым поколениям.

По словам главы региона, тема форума нынешнего года, а именно "Финно-угорская молодежь в меняющемся мире - реалии и вызовы", затрагивает ключевые вопросы сохранения самобытных культур, исторического наследия и преемственности поколений.

В свою очередь, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, зачитав приветствие главы государства, добавил, что в ближайшее время планируется утвердить новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года. "Основная цель остается актуальной - это укрепление единства многонационального народа российской нации при сохранении этнокультурного многообразия народов России", - сказал Магомедов, чьи слова приводит в своем сообщении пресс-служба главы Марий Эл. Он отметил, что в обновленной стратегии "будет сделан акцент на объединяющих факторах, связанных с вызовами в области межнациональных отношений".

Принявший участие в открытии мероприятия полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил необходимость проявления активной роли молодежи Приволжья, объединения сил ради успешного будущего финно-угорских народов и страны в целом. "Мы по праву можем назвать форум встречей единомышленников - людей, заинтересованных в сохранении культуры финно-угорских народов, и патриотов России: российское финно-угорское сообщество прочно связывает свою судьбу и развитие с нашей страной, на деле доказывает приверженность общим традиционным духовно-нравственным ценностям, проявляет отвагу и мужество в ходе специальной военной операции", - заметил он.

Глава федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов напомнил, что на площадках форума собрались участники из 32 регионов страны, а также представители федеральных и региональных органов власти, научных организаций и общественных объединений. "Такое масштабное представительство, безусловно, подтверждает статус форума как крупнейшей площадки по вопросам развития финно-угорских и самодийских народов", - заключил Баринов.

О форуме

Как ожидается, в рамках форума помимо дискуссий подготовлена обширная культурная программа с посещением 29 ярких событий - от концертов до выставок. Кроме того, в рамках мероприятия награды получат участники конкурса молодежных проектов, проводимого совместно с Ассоциацией финно-угорских народов России. Итоговое заседание форума запланировано на четверг, 11 сентября. Тогда же во Дворце молодежи пройдет финал конкурса "Мисс студенчества Финно-угрии - 2025".