МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды группе жителей столицы. Перед церемонией награждения мэр поздравил присутствующих с наступающим Днем города.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами: федеральными, московскими, премиями в области литературы и искусства. И, конечно, с наступающим Днем города нашей любимый Москвы", - рассказал Собянин.

В преддверии Дня города наград удостоились работники культуры, спорта, здравоохранения, образования, строительной и других отраслей, внесшие свой вклад в развитие города и страны.

Градоначальник подчеркнул, что без таланта и умений награжденных Москва не смогла бы добиться таких высоких результатов во многих областях. "Несмотря на те проблемы, которые в настоящее время существуют: экономическая блокада многих стран, СВО, Москва переживает один из самых динамичных периодов в своей истории. Строится метрополитен, вводятся новые дороги и мосты, возводятся поликлиники, первоклассные больницы, школы, колледжи, медицинские здания. Город благоустраивается, развивается экономика, возрождается промышленность города Москвы, развивается финансовый сектор, сектор культуры и искусства, музеи, театры, возрождается индустрия российского кино. <…> Несмотря на свои 878 лет, Москва по-прежнему молода, энергична и смотрит в будущее", - отметил Собянин.

Заслуги москвичей были отмечены почетными званиями "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации". Кроме того, мэр передал орден Почета, орден Дружбы, орден Пирогова и другие государственные награды.

Награды Москвы

Затем мэр вручил москвичам городские награды. Знак отличия "За заслуги перед Москвой" получил специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре. Также ряд москвичей получили знаки отличия "За безупречную службу городу Москве" и почетные звания "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы" и "Почетный строитель города Москвы".

В области литературы и искусства премиями были награждены художественный руководитель театра на Бронной Константин Богомолов, народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный. Всего премии получили 17 деятелей культуры в 9 номинациях.