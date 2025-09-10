Такие меры вводятся, чтобы оградить жителей региона от информации, которую пытаются распространить и навязать через телерадиоканалы недружественные страны, Губернатор республики

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о полном запрете нелицензионных спутниковых систем на территории региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Подписал указ о запрете продажи, установки, а также использования на территории Луганской Народной Республики нелицензированных комплектов спутникового телевидения. Среди них так называемые "Горынычи" и другие комплекты спутникового оборудования, позволяющие смотреть вражеское украинское телевидение. Владельцам такого оборудования необходимо демонтировать его до 1 ноября 2025 года", - написал он.

Пасечник поручил Минцифры республики разработать и опубликовать приказ, уточняющий параметры оборудования, подлежащего демонтажу, а также проинформировать об этом население региона. "Разъяснительной работой займутся также администрации муниципальных образований, главам которых даны соответствующие поручения. В свою очередь, оператор спутникового телевидения "Русский мир" готов бесплатно обменять владельцам "Горынычей" и жителям зон с неустойчивым приемом цифрового эфирного сигнала старое нелицензионное оборудование на новое. Таким абонентам станут доступны 20 основных федеральных, 9 региональных каналов из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Республики Крым и Севастополя, а также 12 развлекательных телеканалов разных жанров, включая детские", - перечислил он.

Глава ЛНР добавил, что данные меры вводятся, чтобы оградить жителей республики от информации, которую пытаются распространить и навязать через телерадиоканалы недружественные страны.