МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минтруд предлагает разрешить ветеранам специальной военной операции, которым установлена инвалидность, заменять денежную выплату на получение социальных услуг в любое удобное для них время. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Сейчас ветеранам боевых действий проактивно назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), включая денежные средства за набор социальных услуг. Если вернувшийся защитник хочет получать социальные услуги в натуральной форме, ему необходимо подать заявление в Социальный фонд до 1 октября и заменить часть выплаты на набор социальных услуг с 1 января будущего года. Такой порядок сейчас един для всех получателей.

"Предлагаемые изменения подготовлены по обращениям ветеранов специальной военной операции. С учетом того, что решение о выплате полного размера ЕДВ принимается проактивно, предлагается дать возможность ветеранам боевых действий, получившим в период проведения специальной военной операции инвалидность, после увольнения с военной службы обратиться за получением помощи в любой момент внутри года, а не строго до 1 октября", - пояснил Котяков.

Таким образом ветераны смогут уже в следующем за обращением месяце бесплатно получать лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение, пользоваться пригородным железнодорожным транспортом, а также междугородним транспортом к месту лечения и обратно. Такой возможностью ускоренного перехода на социальные услуги можно воспользоваться один раз, чтобы скорректировать автоматически назначенный формат помощи, если это требуется. В дальнейшем, когда ветеран уже сделал свой выбор, будет действовать общий порядок для всех получателей услуг - изменять формат получения помощи можно ежегодно, направив заявление в Социальный фонд до 1 октября.

Подать заявление по упрощенным правилам можно будет через личный кабинет на портале Госуслуги, либо лично в отделении СФР или в МФЦ.