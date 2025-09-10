Благодаря политической воле лидеров региона удалось достичь исторических договоренностей по вопросам межгосударственных границ и водных ресурсов, отметил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /ТАСС/. Узбекистан благодарен Оргкомитету Международной премии мира имени Льва Толстого за присуждение этой престижной награды президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Об этом ТАСС сообщил начальник Департамента коммуникаций Администрации президента, пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

"Мы рассматриваем ее как признание вклада главы нашего государства в укрепление доверия и добрососедства в Центральной Азии. Благодаря политической воле лидеров региона удалось достичь исторических договоренностей по вопросам межгосударственных границ и водных ресурсов, создать атмосферу диалога и сотрудничества во имя стабильности и развития", - сказал он.

По его словам, присуждение премии отражает признание усилий государств Центральной Азии по созданию пространства доверия, устойчивости и мирного сосуществования.

"Эта высокая оценка подчеркивает значимость курса, проводимого Узбекистаном, направленного на укрепление мира, устойчивости и продвижение гуманистических ценностей", - подчеркнул Асадов.

Мир на границе

Мирзиёев, а также президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон были объявлены лауреатами второй Международной премии мира имени Льва Толстого по итогам голосования 9 сентября 2025 года. Как отметили в оргкомитете, лидеры трех стран удостоены этой почетной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии.

За последние два года Киргизия, Таджикистан и Узбекистан сумели урегулировать все спорные пограничные вопросы, которые не удавалось разрешить после развала Советского Союза.