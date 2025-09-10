В День города в Московском зоопарке пройдут концерт, спектакли и игры

Мероприятия состоятся 13 и 14 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Праздничная программа, посвященная Дню города, подготовлена в Московском зоопарке на 13 и 14 сентября. Посетителей ждут спектакли, экскурсии и интерактивы, сообщается в Telegram-канале учреждения.

"13 сентября с 12:00 до 14:00 на старой территории возле экспозиции "Фауна России" состоится концерт, на котором перед гостями выступят различные детские творческие вокальные и хореографические коллективы Москвы и ближайшего Подмосковья. В течение дня, с 11:00 до 19:00, также на этой сцене театральные коллективы покажут спектакли, а гостей будут развлекать артисты на ходулях, жонглеры и клоуны", - говорится в сообщении.

От сцены до круга катания расположится зона променадов с интерактивами - артистами, фокусниками, жонглерами, здесь же пройдет шоу мыльных пузырей. Также 13 сентября будут организованы обзорные экскурсии по старой территории зоопарка. А на новой территории недалеко от Дома приматов в этот же день будет работать мини-сцена, на которой каждый час театральные коллективы будут давать камерные спектакли.

Оба выходных, 13 и 14 сентября, в зоопарке будет работать зона с подвижными и познавательными играми, а также различными творческими мастер-классами по рисованию, лепке, работе с объемными фигурами из бумаги. Также 13 сентября гости смогут создать реквизит для спектаклей в лаборатории театрального творчества.