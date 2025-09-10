Скульптура отлита из бронзы

ЭЛИСТА, 10 сентября. /ТАСС/. Памятник Остапу Бендеру, герою романов Ильфа и Петрова установлен и торжественно открыт в среду в Шахматном городке (Сити Чесс) республиканского центра Калмыкии - Элисты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алдар Лиджиков.

В 2022 году в Элисте произвели демонтаж первой в России скульптурной композиции, установленной в 1999 году по мотивам произведения Ильфа и Петрова. Памятник был достопримечательностью Элисты и привлекал внимание туристов на протяжении более чем 20 лет. Как сообщили ТАСС в администрации города, памятник отправили на реставрацию, чтобы после разместить в Шахматном городке. Это решение было принято на заседании комиссии по историко-культурному наследию Элисты и продиктовано соображениями этики.

"В преддверии 160-летнего юбилея Элисты открыли обновленный памятник великому комбинатору, герою романов Ильфа и Петрова, а также одному из культовых символов нашего города. В новом месте эта жанровая скульптура будет дополнять идею шахматного городка. <…> Благодарю скульптора Николая Жукова за филигранно переданные художественные замыслы оригинала и демонстрацию яркого характера героя, невербальные признаки которого говорят: "Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо лучше!", - написал Лиджиков.

Он уточнил, что памятник Остапу Бендеру отлит из бронзы, а территория культурной композиции "12 стульев", как и весь шахматный городок, были благоустроены в преддверии 160-летнего юбилея Элисты и III Международного буддийского форума. Власти рассчитывают, что это место будет привлекать туристов.

Проспекту Остапа Бендера, где размещался первый памятник, по решению властей региона еще в 2021 году было возвращено имя Петра Антоновича Анацкого - командующего Степным фронтом Красной Армии во время Гражданской войны, полного Георгиевского кавалера. Рядом с местом, где находилась скульптура Бендера, на домах размещены большие граффити-портреты Героя Российской Федерации Натальи Качуевской и Героя Советского Союза Эрдни Деликова. Рядом расположены реконструированный Парк Победы, памятники воинам-афганцам и чернобыльцам, памятный знак воинам-пограничникам.