В рамках цифровизации национального языка разработаны и внедрены марийские раскладки клавиатуры для всех операционных компьютерных систем, сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев

ЙОШКАР-ОЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Умная колонка под названием "iВика" станет голосовым помощником для детей и взрослых, изучающих марийский язык. Об этом сообщил ТАСС глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, представляя проект в рамках проходящего в регионе третьего Всероссийского форума финно-угорских народов.

"Особой гордостью является проект умной колонки "iВика" - марийский голосовой помощник, который может стать личным тьютором по изучению языка для детей и взрослых",- сказал Зайцев. Он отметил, что в рамках цифровизации национального языка уже разработаны и внедрены марийские раскладки клавиатуры для всех операционных компьютерных систем. "Кроме того, в цифровой энциклопедии "Рувики" сейчас имеется свыше 27 тыс. статей на марийском языке, причем раздел на марийском языке входит в пятерку крупнейших языковых разделов интернет-энциклопедии", - заметил Зайцев.

По его словам, национальный корпус марийского языка насчитывает более 21 млн словоупотреблений. "Также язык доступен в "Яндекс. Переводчике", а нейросетевой переводчик продолжает развиваться",- заметил глава региона. В качестве примера он привел еще и портал для подготовки к олимпиаде по марийскому языку, которая ежегодно объединяет более 3 тыс. школьников.

Зайцев убежден, что цифровизация является ключом к сохранению уникальной идентичности. "Марий Эл открыта к сотрудничеству и готова делиться наработками со всеми, кто стремится сберечь языковое богатство России", - заключил глава региона.

Ранее в рамках своего выступления на открытии проходящего в Йошкар-Оле форума он подчеркивал, что для Марий Эл тема сохранения и развития языка и культуры не просто актуальна, а "является основой идентичности". Он выразил уверенность в том, что форум станет хорошей площадкой для диалога, выработки новых решений и укрепления межрегиональных связей. "Впервые такое мероприятие федерального уровня в сфере национальной политики проводится в Йошкар-Оле", - заметил Зайцев.