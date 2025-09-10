Арт-перфоманс "Северное сияние" прошел в рамках Ассамблеи творчества "Берег надежды"

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова (Санкт-Петербург) представила на Соловках арт-перфоманс "Северное сияние" в рамках Ассамблеи творчества "Берег надежды". Как автор рассказала ТАСС, она нарисовала пуантами две картины, одна - в стилистике гжели, вторая посвящена северному сиянию.

"Я подобрала два арт-перфоманса, совершенно разных. Первый связан с национальными традициями, с русской культурой, это "Русский танец" Чайковского. У меня льняное платье с рисунками "гжель", и картину я выбрала нарисовать именно в такой стилистике, олицетворяя узоры национальные, русские, а-ля гжель, пуантами, в танце, - сказала Багаутдинова. - И второй символ, конечно же, это северное сияние, это сияние неба над Соловецкими островами, это сияние души, это фантастическое видение, природное, небесное, волшебное".

Художница предварительно наносит краску на полотно, затем пуантами в танце делает штрихи. Картина а-ля гжель создана в сине-голубых тонах на белом фоне. Работа, посвященная северному сиянию, написана в ярких зеленых, желтых и пурпурных оттенках на темном фоне, именно так выглядит полярное сияние в сентябре на Соловках.

"С одной стороны, это печально известное место, с другой стороны, великолепное, историческое, с вековой историей. И здесь нужно подбирать программу очень тонко. Несмотря на то, что это симпозиум современного искусства, все должно быть уместно и в соответствии с этим местом, с природными красотами, с историей, с историческими значимыми местами, - добавила балерина. - Я очень хочу внести свой вклад, чтобы написать современную историю Соловков, чтобы она была светлая, добрая. Чтобы трагические ассоциации с этим местом остались в прошлом".

Багаутдинова - первая в мире художница-пуантистка, создающая картины с помощью точечных мазков пуантов в танце. Она соединяет искусство балета и живописи.

Танец на льду Финского залива в 2021 году стал символом борьбы за сохранение бухты Батарейной, где гнездятся лебеди. В 2024 году она станцевала на замерзшем озере Малый Вудъявр в Хибинах (Мурманская область), исполнив фрагмент из "Лебединого озера", чтобы привлечь внимание к сохранению природных территорий. Арт-перфоманс, результатом которого стала картина "Эйфелева башня в фиолетовом", состоялся в августе 2025 года в Париже.

Об ассамблее творчества

Ассамблея творчества на Соловках проходит с 7 по 14 сентября, она включает симпозиум современного искусства "Арт-белое" и арт-пленэр "Золотой сентябрь". В них участвуют художники из Москвы, Архангельска, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Крыма и других регионов, а также писатели, журналисты, кинематографисты.