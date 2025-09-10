С 1 сентября в России вступил в силу новый пункт закона "О связи", согласно которому вводится обязательная маркировка звонков, а услуга будет предоставляться на платной основе для социологов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские социологи обратились к президенту РФ Владимиру Путину с петицией о риске исчезновения телефонных исследований общественного мнения. Об этом сообщается на платформе для петиций.

"Без эффективных телефонных исследований политики и бизнес потеряют один из ключевых методов оперативного и точного сбора общественного мнения, что негативно отразится на качестве принимаемых решений. <...> Просим пересмотреть данное положение во избежание необратимых последствий для отрасли, экономики и общества в целом", - говорится в обращении.

Из петиции следует, что с 1 сентября 2025 года в России вступил в силу новый пункт закона "О связи", согласно которому вводится обязательная маркировка звонков, осуществляемых операторами мобильной связи. Отмечается, что услуга будет предоставляться на платной основе для социологов, что ведет к завершению направления "Телефонные исследования". Кроме того, данная мера так же может привести к вынужденному сокращению сотрудников кол-центров.

"Давайте вместе не допустим утраты ключевого инструмента оперативного сбора общественного мнения - телефонных исследований! Ваше участие поможет сохранить этот незаменимый канал коммуникации между обществом, бизнесом и властью", - добавили в петиции.