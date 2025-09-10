Время ожидания составляет около часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 21:00 мск составляет 349 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 18:00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи находились 1 100 транспортных средств. Время ожидания превышало три часа.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 349 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания составляет около часа.