Перебои в подаче электроэнергии были в семи населенных пунктах Шаблыкинского района

ОРЕЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение в Шаблыкинском районе Орловской области, нарушенное в результате падения обломков беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что над территорией Орловской области было уничтожено девять украинских беспилотников. Перебои в подаче электроэнергии возникли в семи населенных пунктах Шаблыкинского района.

"К обеду уже все отработали", - сказал, в частности, губернатор.