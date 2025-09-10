Он был награжден орденом Мужества посмертно

СЫКТЫВКАР, 10 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску открыли в городе Микунь Усть-Вымского района Республики Коми в честь участника специальной военной операции Альберта Уляшева, награжденного орденом Мужества посмертно. Церемония состоялась во дворе школы №1, в которой учился герой, сообщили ТАСС в администрации района.

"Мемориальную доску установили сегодня на фасаде школы №1 города Микунь, в которой учился Альберт Альбертович Уляшев, а после окончил микуньский железнодорожный техникум", - сказали в администрации.

Герой родился в селе Койгородок Койгородского района Коми, детство и юность провел в поселке Ягкедж Усть-Куломского района. После учебы переехал в Калининград, где начал работать, создал семью. В 2022 году был призван в Вооруженные силы РФ в ходе частичной мобилизации.

Альберт командовал мотострелковым отделением мотострелкового взвода мотострелковой батальона. Погиб 9 марта 2023 года. За мужество и отвагу представлен к государственной награде - ордену Мужества (посмертно).

"Мы открыли мемориальную доску в честь нашего героя - Уляшева Альберта Альбертовича. Простого парня, ставшего символом несгибаемой воли и самоотверженности. Его подвиг всегда будет напоминать нам, насколько важно чувство долга перед страной и народом. Низкий поклон семье героя, воспитавшей такого достойного сына! Вечная память и благодарность от всего народа России", - привели в администрации слова главы муниципалитета Галины Плетцер.