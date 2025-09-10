Он появится в Краснопахорском районе Троицкого административного округа столицы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для реализации туристического проекта с элементами активного отдыха и спортивной инфраструктуры в Краснопахорском районе Троицкого административного округа столицы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская.

"Проект предусматривает создание современного кластера на участке площадью 2,25 га по адресу: 197-й квартал, земельный участок 1/1. Общая площадь объектов составит 7,8 тыс. кв. м. На территории запланировано возведение гостевых домов в северной части участка - для комфортного размещения туристов, а в южной - административное здание, физкультурно-оздоровительный центр и открытые спортивные площадки, предназначенные как для гостей, так и для жителей ближайших населенных пунктов", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что Троицкий и Новомосковский административные округа становятся территорией активного туризма и здорового образа жизни. "Помимо жилья и рабочих мест, здесь формируются полноценные точки притяжения, где можно отдохнуть и заняться спортом", - пояснили в ведомстве.

ГПЗУ - это градостроительный документ, в котором указаны виды разрешенного использования, технико-экономические показатели строительства и ограничения использования земельного участка.