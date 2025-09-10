На граффити был изображен судья в парике и мантии, бьющий лежащего на земле протестующего

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Работа британского уличного художника Бэнкси удалена со стены здания Королевского суда в Лондоне менее чем через два дня после ее появления. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Он опубликовал фото рабочего, который, укрывшись от лишних взглядов за защитным экраном, замазывает рисунок под охраной двух сотрудников суда.

Фотографию работы изначально разместил сам Бэнкси в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) 8 сентября. На граффити изображен судья в традиционном парике и мантии, бьющий лежащего на земле протестующего. Работа была тут же закрыта щитами. Служба судов и трибуналов Его Величества в тот же день сообщила, что граффити будет удалено на том основании, что здание Королевского суда имеет высший статус архитектурной и исторической ценности, а значит - наивысшую степень охраны со стороны государства.

Параллельно полиция начала выяснение того, имело ли место "нанесение противозаконного ущерба". В случае, если дело дойдет до суда, художнику придется публично назвать свои имя и фамилию, которые он тщательно скрывает.

На самом рисунке Бэнкси нет отсылок к какому-то конкретному событию, но он появился через два дня после акций в поддержку движения Palestine Action. Полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек во время субботних митингов. На подавляющее число из них были составлены протоколы за поддержку объявленной запрещенной организации. За несколько недель до этого были задержаны еще сотни человек.

С 5 июля членство в Palestine Action, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. Обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом предъявлены уже более чем 110 задержанным.