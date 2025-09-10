Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов поделился, что многие пенсионеры не доживают до повышения выплат

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект о снижении с 80 до 70 лет возраста, с которого могут назначаться повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Среди авторов документа - председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях". В настоящее время для лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, установлено повышение на 100% фиксированной страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Законопроектом повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста: достигшим возраста 70 лет - на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы - на 200%. Инвалидам I группы предлагается также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%. Соответствующие изменения также предлагается внести в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

Как рассказал ТАСС Нилов, идея законопроекта возникла в ходе приема граждан - проблему озвучил пенсионер из Луганска, много лет отработавший на опасном производстве. "Значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А ведь уже в 70-летнем возрасте у многих наших пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход", - отметил он.

В свою очередь Гусев добавил, что сегодня право на повышенные выплаты по пенсиям наступает только в 80 лет, но многие граждане до этого возраста не доживают. "Мы предлагаем назначать надбавки с 70 лет, чтобы помощь приходила тогда, когда она действительно необходима. Это честно по отношению к людям, и это будет справедливо", - пояснил депутат ТАСС.