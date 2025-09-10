Не урегулировавшие свой правовой статус в России иностранцы не смогут, в частности, заключать брак, учреждать юридическое лицо и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Иностранцы, не урегулировавшие свой правовой статус в России, до момента выдворения из страны с 11 сентября будут ограничены в получении основных услуг. Об этом сообщили в МВД.

"С 11 сентября в отношении иностранных граждан, утративших законные основания для пребывания в России, до их выдворения за пределы РФ будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем", - сказали в ведомстве.

Как отметили в МВД, мигранты-нарушители будут включены в реестр контролируемых лиц. После чего им запрещается: изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона РФ, в котором контролируемое лицо проживает или пребывает, приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства.

Также иностранцы не смогут заключать брак, учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также открывать банковский счет и осуществлять банковские операции. Исключением будет перевод денег в целях оплаты обязательных платежей, а также перевод денег на счет контролируемого лица и выдачи наличных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тыс. рублей в месяц. "Также будет невозможен прием незаконно находящихся в Российской Федерации несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады", - подчеркнули в МВД.

Граждане и организации, оказывающие услуги либо иное содействие в пребывании в РФ незаконно находящимся на ее территории иностранным гражданам, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, будут привлекаться к ответственности. За это нарушение предусмотрен штраф в размере до 500 тыс. рублей.