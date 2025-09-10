В финальном гала-концерте приняли участие 15 команд

ТУЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Команда из Самары "Перспективочка" завоевала гран-при XIV Всероссийского фестиваля детских команд "КВН. Первые" в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В финальном гала-концерте приняли участие 15 команд, которые показали лучшие результаты. [Губернатор] Дмитрий Миляев оценивал выступления в составе жюри. Гран-при детского фестиваля завоевала команда из Самары "Перспективочка", - говорится в сообщении.

В фестивале приняли участие 145 команд из 60 регионов России, а также из Белоруссии. С 3 по 10 сентября дети участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству, хореографии, сценической речи и другим творческим направлениям. Финальный гала-концерт фестиваля состоялся в среду на территории парк-отеля "Шахтер" в Алексинском районе Тульской области.

Миляев поздравил победителей и вручил им кубки, а также специальные призы от губернатора. "Команды показали живой, искрометный, актуальный и умный юмор, шутили красиво и артистично, проявляли свои таланты. Сегодня вы все - победители", - приводятся слова главы региона.