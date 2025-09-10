Въезжать в КНР без визы граждане России смогут, в частности, в туристических целях и бизнес-целях, пояснили в китайском консульстве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Граждане РФ смогут въезжать в КНР без визы в туристических целях и бизнес-целях, для посещения родственников и друзей, а также для проезда транзитом, пояснили ТАСС в китайском консульстве.

"С 00:00 15 сентября 2025 года по 24:00 14 сентября 2026 года (по пекинскому времени) въезд на территорию Китайской Народной Республики без оформления визы могут осуществлять владельцы заграничных паспортов Российской Федерации, приезжающие для ведения бизнеса, осуществления путешествий, посещения родственников и друзей, обмена визитами, а также транзитного проезда через страну на срок не более 30 дней", - указали в консульстве, отметив, что тем, кто не соответствует условиям безвизового въезда, нужно заранее оформить визу.

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил о решении ввести безвизовый режим для граждан РФ. Позднее президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР.