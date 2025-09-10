На Кубе заявили о нормальном функционировании отелей на фоне энергокризиса

Большинство отелей и объектов туристических услуг оснащены запасными генераторами, добавили в Минтуризма страны

ГАВАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Большинство отелей на Кубе оснащены запасными генераторами и имеют необходимые ресурсы, чтобы нормально работать. Об этом сообщило в среду министерство туризма карибской республики в свете очередного энергокризиса на острове.

"Министерство туризма Кубы направляет послание доверия и заверяет посетителей страны в безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Большинство наших отелей и объектов туристических услуг оснащены запасными генераторами и имеют необходимые ресурсы, чтобы нормально оперировать", - отмечается в публикации.

Утром в среду Министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы и Национальная электроэнергетическая компания сообщили об отключении системы энергоснабжения после выхода из строя основной теплоэлектростанции Antonio Guiteras. Президент Мигель Диас-Канель заверил в Х, что "в стране ведется неустанная работа, чтобы восстановить работу энергосистемы".