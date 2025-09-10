Посольство РФ на Кубе распространило рекомендации в связи с энергокризисом

Туристам посоветовали держать заряженными телефоны и следовать рекомендациям местных властей

ГАВАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Гаване рекомендовало российским туристам, находящимся на Кубе, держать заряженными телефоны и следовать рекомендациям местных властей в связи с энергокризисом на острове.

"В результате выхода из строя утром 10 сентября одной из кубинских ТЭС подача электричества на острове ограничена, - говорится в сообщении диппредставительства в его Telegram-канале. - В настоящее время профильные службы продолжают вести ремонтные работы, однако точные сроки восстановления электроснабжения пока не известны". "Рекомендуем российским туристам, по возможности, зарядить мобильные телефоны и экономно расходовать их аккумулятор, а также следовать указаниям местных властей", - подчеркивается в публикации. В посольстве также обратились с просьбой использовать "горячую линию" генерального консульства России в Гаване "только в экстренных случаях (угроза жизни и здоровью): +53 5 263 02 77".

Утром в среду Министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы и Национальная электроэнергетическая компания сообщили об отключении системы энергоснабжения после выхода из строя основной теплоэлектростанции Antonio Guiteras. Президент Мигель Диас-Канель заверил в Х, что "в стране ведется неустанная работа, чтобы восстановить функционирование энергосистемы".