Вирусолог Альтштейн: коронавирус пошел по пути гриппа с появлением "Омикрона"

По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, у вируса гриппа со временем снизилась патогенность, тогда как в 1918-1920 годах случилась пандемия, из-за которой погибли миллионы человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Патогенность коронавируса начала снижаться в 2021 году с появлением нового варианта вируса, "Омикроном". Ковид пошел по пути гриппа, который в прошлом также вызвал тяжелую пандемию, но утратил свою патогенность со временем, такое мнение выразил ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам Альтштейна, у вируса гриппа, с которым человечество живет достаточно давно, со временем снизилась патогенность, при том, что в 1918-1920 годах случилась пандемия, в ходе которой погибли миллионы человек. "После этого этот вирус и близкие к нему варианты остались с человеком, и мы имели несколько пандемий от этого вируса, но уже такой летальности, такой высокой патогенности вирусов, конечно, не было. Сейчас мы с гриппом чаще всего сталкиваемся каждый год, поэтому нужно вакцинироваться против него, но уже это не такое страшное заболевание, как это было 100 лет тому назад", - пояснил ученый.

"По пути [гриппа] коронавирус уже пошел достаточно давно. Когда в конце 2021 года появился новый вариант - "Омикрон", ситуация именно перешла вот в такую плоскость, когда патогенность вируса существенно снизилась, заразность была очень высокой, один за другим меняются варианты именно вот этого варианта "Омикрон", но патогенность невысокая, и его заразность - по сравнению с тем, что было в 2021-2022 годах, конечно, намного меньше", - рассказал вирусолог.