В июле был принят закон , который снижает финансовую нагрузку на туроператоров, продающих туры только в соседние страны со статусом благоприятных

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень сопредельных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов. Для туроператоров, продающих туры в эти страны, будут действовать льготы.

В перечень включены три страны - Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Создание такого списка предусмотрено принятым в июле законом, который снижает финансовую нагрузку на туроператоров, продающих туры только в соседние страны со статусом благоприятных (в соответствии с перечнем, утвержденным кабмином). Такие туроператоры должны будут страховать свою ответственность как в сфере внутреннего туризма - на сумму от 500 тыс. рублей, а не на сумму от 50 млн рублей, как при продаже туров в любые другие зарубежные страны.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что благодаря такой оптимизации туроператорами своих расходов может снизиться и стоимость туров в сопредельные страны, которые получат статус благоприятных для туристов.