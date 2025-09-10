Мера, которая вступит в силу с 1 марта 2026 года, позволит быстро обновлять списки людей, которым въезд в РФ не разрешен

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство обновило правила принятия решений о запрете на въезд в Россию иностранных граждан. С соответствующим документом ознакомился ТАСС.

Утверждены единые для всех профильных ведомств формы письменного уведомления иностранцев о запрете им на въезд в РФ. Это важно для неотвратимости уголовного наказания в случае нарушения иностранцем этого запрета - чтобы он не мог апеллировать к тому, что не был надлежащим образом уведомлен.

Есть и другие нововведения. Так, МВД и территориальные органы полиции теперь будут информировать ФСБ, если при проверке биометрических персональных данных иностранца (отпечатков пальцев и т.д.) будет обнаружен факт смены им фамилии, имени или отчества (или даты рождения) после запрета на въезд в РФ. Как отмечается в материалах к постановлению, новая мера позволит быстро обновлять списки людей, которым въезд в Россию не разрешен, и поможет лучше выявлять таких мигрантов на границе.

Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.