Euractiv: фон дер Ляйен отказалась признать якобы ЧП с самолетом дезинформацией

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оставила без комментариев просьбу болгарского депутата Европарламента Елены Йончевой отказаться от ложных заявлений о якобы сбое в работе системы навигации на борту ее самолета при посадке в Болгарии. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его сведениям, в ходе ежегодных дебатов о положении дел в ЕС депутат попросила фон дер Ляйен подтвердить, что во время полета из Варшавы в Пловдив 31 августа "не было никаких проблем с безопасностью". Йончева предупредила, что "в нынешней сложной геополитической ситуации любая дезинформация может привести к опасным последствиям".

"Вы знаете, что эта ложная информация нанесла серьезный удар по имиджу Болгарии, - приводит портал слова евродепутата. - До сих пор вы ее не прокомментировали. В течение 10 дней имя Болгарии ассоциировалось с этой так называемой новостью". По словам румынского евродепутата Георге Пипереи, ложь по поводу якобы инцидента показывает, что фон дер Ляйен "утратила доверие как председатель" ЕК. В ответ глава Еврокомиссии заявила, что внимательно выслушала депутатов, но отказалась подробно комментировать историю с GPS.

По информации портала, ранее газета Financial Times (FT) опровергла сообщение о сбое в работе системы навигации при посадке самолета с главой ЕК на борту в Болгарии. Euractiv отмечает, что до сих пор ни FT, ни Еврокомиссия "не смогли подтвердить утверждение о помехах GPS". Нет никаких доказательств, что самолет кружил над аэропортом в течение часа перед посадкой. Также не подтвердились заявления газеты о том, что пилотам для посадки пришлось использовать бумажные географические карты. В реальности они сажали самолет, используя резервные электронные системы, уточнил портал.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал дурью обвинения со стороны властей Евросоюза в адрес России по поводу "атаки" на самолет с фон дер Ляйен на борту во время визита в Болгарию, якобы совершенной при помощи GPS-помех. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что вброс насчет посадки самолета главы ЕК по бумажным картам из-за якобы гибридной атаки Кремля отдает отчаянием.