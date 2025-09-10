В ГД прорабатывают норму о контроле за обучением первой помощи в автошколах

Значительное число автошкол либо не уделяет должного внимания такому обучению, либо вовсе не проводит эти занятия, отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы совместно с МЧС и МВД планируют ввести контроль за тем, как в автошколах обучают будущих водителей навыкам первой помощи. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ("Единая Россия").

"Обучение первой помощи входит в стандарт обучения водителей в нашей стране, - напомнил депутат. - Мы сейчас с МЧС и МВД прорабатываем как раз вариант, МВД и ГИБДД готовы либо в видеоконтроле, либо в каком-то фотоконтроле проверять, чтобы было обучение". По словам Башанкаева, инициатива будет оформлена в виде законопроекта или подзаконного акта.

Парламентарий отметил, что значительное число автошкол либо не уделяет должного внимания обучению первой помощи, либо вовсе не проводит соответствующие занятия. "Мы даже в Красноярском крае провели отдельный анализ, и оказалось, что 75% [автошкол], если не больше, просто не проводит никаких занятий по первой помощи", - указал он.

Объясняя актуальность предлагаемых нововведений, Башанкаев поделился статистикой, согласно которой правильное оказание первой помощи поможет спасать "не менее 140-150 тысяч жизней в год" в России. "Это и утопление, и ДТП, и кровотечение. Это приблизительно такое же количество людей у нас в год погибает от онкологических заболеваний", - подчеркнул депутат.