Людей "буквально хватают на улицах, вытаскивают из домов", сказал заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Принудительная мобилизация людей на Украине лишь затягивает конфликт и продлевает страдания населения страны. Такое мнение ТАСС выразил боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский.

"Могут объявить любые цифры, 100-200 тысяч [новых мобилизованных]. Но вопрос в другом, кого они реально собираются мобилизовать? Это в основном люди, которых буквально хватают на улицах, вытаскивают из домов. Это насильственная мобилизация. Результат-то какой от этого? Это лишь затягивает саму трагедию и продлевает страдания народа", - поделился Рындовский.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.