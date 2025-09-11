Главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава отметила, что в последние годы набирает обороты патологическое ожирение, которое сопровождается эндокринными и психоэмоциональными нарушениями

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Порядка 70% россиян старше 70 лет имеют лишний вес или ожирение, более распространенным становится патологическое ожирение, которое приводит к серьезным эндокринным и психоэмоциональным нарушениям. Об этом сообщила ТАСС главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава, научный руководитель Института детской эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова", академик РАН Валентина Петеркова.

"Уже сегодня это значимая проблема среди взрослого населения: среди людей старше 70 лет избыточный вес или ожирение имеют около 70%. В последние годы набирает обороты именно патологическое ожирение - оно сопровождается серьезными эндокринными и психоэмоциональными нарушениями, снижает качество жизни и трудоспособность человека, угрожая его жизни", - рассказала Петеркова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что распространенность ожирения в России в 2024 году составила 24,6% среди всех жителей страны, при этом чаще от него страдают женщины (27,4%).