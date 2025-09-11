Эксперт Шарафутдинов назвал одну из причин повышения мутности в Енисее

Мутность в реке может быть последствием добычи золота, считает директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Повышение мутности воды в Енисее, приведшее к остановке в работе водозабора в Красноярске, произошло не только из-за рекордных осадков, но и из-за техногенных изменений в верховьях рек и ведения там добычи россыпного золота. Об этом ТАСС сообщил директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов.

Работа водозабора "Гремячий лог" была остановлена 2 сентября из-за резкого повышения мутности воды в Енисее. Накануне в Красноярске за сутки выпало больше месячной нормы осадков. 6 сентября водозабор возобновил работу.

"На прошлой неделе в Красноярске была приостановлена работа водозабора "Гремячий лог", который снабжает холодной водой Октябрьский и часть Железнодорожного районов города. Причиной этого явилась высокая мутность воды реки Енисей, а это, в свою очередь, было вызвано очень высокой мутностью притоков, впадающий в самую полноводную реку России. Несмотря на очень высокий объем выпавших осадков, одной из важных причин повышенной мутности стала техногенная трансформация речного бассейна в верхнем течении", - сказал Шарафутдинов.

Так, по его словам, в верхнем течение реки Мины - правом притоке Маны, впадающей в Енисей - участок протяженностью 13 км в результате добычи россыпного золота превращен в техногенный рельеф из отвалов и карьеров, где не осталось пойменной растительности. Оставшиеся после промывки золота рыхлые породы подвержены сильной эрозии и при подъеме уровня воды в реках обеспечивают поступление в воду большого количества взвешенных частиц. "Не лучше ситуация и в долине реки Кувай, которая также является притоком реки Маны. Воды последней после дождей стали сильно напоминать болотные. Добыча россыпного золота наносит колоссальный вред рекам. Постоянно страдают реки Ермаковского и Каратузского районов, такие, как Рудная, Амыл, Инзинзюль, ненамного лучше ситуация и на севере Красноярского края", - подчеркнул ученый.

Он отметил, что реальный суммарный ущерб для водных экосистем от деятельности золотодобытчиков зачастую в разы больше тех штрафов, которые им приходится платить. Одно из мер по снижению вреда может стать отнесение таких золотодобывающих организаций к объектам первой категории опасности, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду. "В некоторых регионах России уже реализована временная или частичная приостановка добычи россыпного золота из-за неприемлемых экологических рисков", - добавил ученый.