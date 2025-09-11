Потеря любой суммы может обернуться для этих категорий граждан нервным срывом, ухудшением здоровья и даже летальным исходом, отметил председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает установить уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы за обман пенсионеров и инвалидов.

"Самое страшное - это угрозы, с которыми сталкиваются одинокие люди преклонного возраста. Заступиться за них некому, жаловаться они не идут, и начинается давление по полной программе. За такой беспредел, за обман пенсионеров и инвалидов надо сажать надолго. Нужно вводить наказание до 15 лет лишения свободы, и наша партия будет добиваться принятия этого решения", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что инвалиды и пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий граждан. Многие из них не могут противостоять натиску мошенников, потеря любой суммы денег может обернуться нервным срывом, ухудшением здоровья и даже летальным исходом, добавил депутат.

При этом у мошенников инвалиды и граждане преклонного возраста находятся "на особом счету", рассказал председатель партии. "О них тщательно собирают информацию о состоянии здоровья, родственниках, имуществе, финансовом положении. Преступники пытаются втереться к ним в доверие, пользуясь наивностью и неосведомленностью о той или иной проблеме", - подчеркнул Миронов.